Правоохоронці розпочали слідчо-оперативні дії у цій справі. Виявилось, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканці села П'ятницьке.

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Що загрожує вбивцям

Підлітків вже заарештували. Дії фігурантів слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Один з вбивць / Фото поліція Харківської області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

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