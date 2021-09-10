Арахамия в эфире одного из телеканалов предположил, что может существовать связь между громкими делами против "слуг народа", начатыми правоохранителями последним временем, и увольнением с должности Арсена Авакова.

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Арахамия высказался о делах против слуг и Авакова

Смотрите, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю аж 4 "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем,

– сказал глава фракции.

Он считает такую ​​ситуацию странным совпадением. Арахамия также добавил, что в течение той недели его 16 раз останавливали полицейские, после этого – ни один.

Справка. Арсен Аваков возглавлял МВД с 2014 года. А 13 июля 2021 года он подал в отставку, через несколько дней Верховная Рада поддержала ее, "за" проголосовал 291 народный избранник, в частности 229 "слуг".

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