Арахамія в ефірі одного із телеканалів припустив, що може існувати зв'язок між гучними справами проти "слуг народу", розпочатими правоохоронцями останніх часом, та звільненням з посади Арсена Авакова.

Читайте також Якась теорія змови, – "слуга" Жмеренецький про ДТП за участі Трухіна

Арахамія висловився про справи проти слуг та Авакова

Дивіться, коли є депутат від влади та є колишній міністр МВС, який хотів, щоб не голосували за його зняття, то за один тиждень аж 4 "слуги народу" "чомусь наркоманами стали за кермом,

– сказав глава фракції.

Він вважає таку ситуацію дивним збігом. Арахамія також додав, що протягом того тижня його 16 разів зупиняли поліцейські, після цього – жодного.

Довідка. Арсен Аваков очолював МВС з 2014 року. А 13 липня 2021 року він подав у відставку, через кілька днів Верховна Рада підтримала її, "за" проголосував 291 народний обранець, зокрема 229 "слуг".

Скандали за участю "слуг народу": останні випадки