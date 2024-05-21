"Аптечная профессиональная ассоциация Украины" назвала ошибочным мнением отдельных экспертов относительно изменений в лицензионные условия по е-торговле лекарствами, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может привести к повышению цен на лекарственные средства.

Смотрите также "Мужчины могут купить лекарства только со справкой от ТЦК": россияне сшили новый фейк

В ассоциации аптекарей назвали манипулятивными утверждения о том, что изменения лицензионных условий могут привести к повышению цен на лекарственные средства.

"Сейчас в некоторых СМИ распространяется ошибочное мнение отдельных экспертов относительно изменений в Лицензионные условия по аптечной деятельности, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может привести к повышению цен на лекарственные средства. Это манипуляция и введение в заблуждение потребителей, что вызывает справедливые сомнения в желании владельцев маркетплейсов и прайс-агрегаторов достичь объективного решения вопроса. Ведь изменениями не запрещается работа таких площадок. Зато предусмотрено лишь получение лицензии для такого вида деятельности, что будет гарантировать пациентам доступ к достоверной информации", – говорится в заявлении ассоциации аптекарей.

Они также отмечают, что члены АПАУ выступают основными партнерами всех прайс-агрегаторов и маркетплейсов, а также планируют и в дальнейшем развивать это сотрудничество в едином законодательном поле для всех участников фармацевтического звена с соблюдением Лицензионных условий.

Дискуссия по урегулированию ответственности за предложение (предложение/бронирование) лекарственных средств на маркетплейсах продолжается уже не один год, а изменения в Лицензионные условия публиковались для общественного обсуждения и высказывания предложений. Поэтому не понятно, почему именно сейчас активизировалась пиар-кампания по данному вопросу,

– добавили в союзе.

В свою очередь, АПАУ поддерживает правительственную инициативу, которая способствует совершенствованию и осовремениванию правил работы фармацевтического рынка, в соответствии с лучшими стандартами и практиками ЕС.

Участники союза также убеждены, что все операторы рынка: производитель, дистрибьютор, аптечное учреждение, маркетплейсы или агрегаторы должны действовать в лицензионном поле, нести ответственность за информацию, которую размещают на своих веб-ресурсах, доставку лекарств и качество услуг, предоставляемых.

Такие изменения сделают невозможным продажу фальсифицированной, незарегистрированной или ввезенной с нарушением закона продукции, которая может потенциально угрожать жизни и здоровью граждан. Таким образом, действия всех лицензиатов будут защищены со стороны государственного контролирующего органа, что поможет не только урегулировать оборот лекарственных средств, но и обеспечить соответствие стандартам ЕС",

– отметили в ассоциации.

Участники союза выступают за профессиональную дискуссию на профессиональных площадках, для противодействия проявлениям нечестной конкуренции, манипулированием сознанием потребителей ради выгоды некоторых недобросовестных участников рынка и дискредитации деятельности работников фармацевтической отрасли.

Только путем конструктивного диалога можно консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества и наработать решения, которые будут соответствовать нормам украинского законодательства и соответствующим практикам ЕС,

– заявили они.

Напомним, членами союза выступают крупные, средние и малые аптечные сети Украины, охватывающие около 80% рынка.

Приоритетом деятельности участников АПАУ является развитие фармацевтической отрасли Украины, содействие доступности и обеспечения качества лекарств, сотрудничество с органами государственной власти, наработки нормативной базы, которая соответствует европейским стандартам и ценностям.