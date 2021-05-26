Прощаться с политзаключенным люди приходили еще с вечера 25 мая. Проводили патриота в последний путь не только местные жители, но и люди из разных городов Беларуси.

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Люди приехали на прощание с других городов Беларуси

Похоронили Ашурака на местном кладбище. Также процессия прошла мимо завода, на котором работал когда-то погибший.

Люди, которые ехали в Березовку, столкнулись с предвзятым отношением правоохранителей: автомобили останавливали сотрудники ГАИ для тщательной проверки документов.

Ашурак умер в колонии 21 мая

Витольд Ашурак умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что якобы у него случился инфаркт. Однако его вдова отметила, что у ее мужа – никогда не было проблем. Близкие говорят, на теле Витольда – царапины, а также у него была разбита голова.

Что известно о Витольде Ашураке

  • Белорусский общественный и экологический активист.
  • Работал на стекольном заводе "Неман" в Березовке.
  • В 2010 году за участие в акциях протеста был осужден на 12 суток.
  • После этого начал активную политическую деятельность, даже баллотировался в парламент.
  • Организатор многочисленных политических и экологических пикетов.
  • В августе и сентябре 2020 года участвовал в акциях протеста против режима Лукашенко.
  • В январе 2021 года Ашурака приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима.
  • 21 мая с колонии сообщили о его смерти.