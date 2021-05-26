Прощатись з політв'язнем люди приходили ще з вечора 25 травня. Проводили патріота в останню дорогу не лише місцеві жителі, а й люди з різних міст Білорусі.
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Люди приїхали на прощання з інших міст Білорусі
Поховали Ашурака на місцевому кладовищі. Також процесія пройшла мимо заводу, на якому працював колись загиблий.
Люди, які їхали в Березівку, зіткнулись з упередженим ставленням правоохоронців: автомобілі зупиняли працівники ДАІ для ретельної перевірки документів.
Ашурак помер у колонії 21 травня
Вітольд Ашурак помер у колонії 21 травня. Родичам сказали, що начебто у нього стався інфаркт. Проте його вдова зазначила, у її чоловіка – ніколи не було проблем. Близькі кажуть, на тілі Вітольда – подряпини, а також у нього була розбита голова.
Що відомо про Вітольда Ашурака
- Білоруський громадський та екологічний активіст.
- Працював на склозаводі "Неман" у Березівці.
- У 2010 році за участь в акціях протесту був засуджений на 12 діб.
- Після цього розпочав активну політичну діяльність, навіть балотувався до парламенту.
- Організатор численних політичних та екологічних пікетів.
- У серпні та вересні 2020 року брав участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка.
- У січні 2021 року Ашурака засудили до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.
- 21 травня з колонії повідомили про його смерть.