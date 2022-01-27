Деньги выделили в рамках трехлетнего проекта "Женщины, мир, безопасность", который стартует в Украине. Об этом сообщил Украинский женский Фонд, который и реализовывать проект.

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Правительство Королевства Нидерланды оказывает на реализацию проекта финансовую и консультационную поддержку в размере 2,2 миллиона евро,

– говорится в сообщении.

Заместитель главы миссии посольства Нидерландов в Украине Питер ван Лит заявил, что Нидерландам важно помочь Украине в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность".

"Привлечение женщин к принятию решений по построению мира и безопасности в общинах – это принципиальный вопрос. Ведь только таким инклюзивным путем можно учесть интересы всех, на кого влияют и повлияли военные действия", – заявил Влит.

Правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко пояснила, что Украинский женский Фонд будет применять собственную методологию локализации процесса 1325. Предполагается:

что на Донбассе и в оккупированном Крыму будут применять местные планы действий в вопросах мира, безопасности и участия женщин;

чтобы планы были действенными, над ними должны работать госструктуры и органы местного самоуправления, общественные и международные организации.

Обратите внимание! Это уже второй запущенный такой план для регионов, первый был реализован с 2018 по 2021 год.

В частности уже удалось реализовать:

программу "Безопасный транспорт для женщин и девушек" в Рубежном;

создать группы продленного дня для детей военнослужащий и центр психологической реабилитации для семей военных в Хмельницком;

провести тренинги для полицейских, работающих с жертвами домашнего насилия;

запустить спец программы по гендерному равенству в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел.

Кратко о резолюции 1325

Резолюцию 1325 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял в 2000 году. Ее цель – признать особое влияние вооруженного конфликта для женщин и девушек. Кроме того, она должна была установить важную роль в решении конфликта и в развитии мира.

Документ также предусматривает защиту женщин во время вооруженных конфликтов.

85 стран приняли национальный план действий в отношении женщин, мира и безопасности. Только Украина приняла план действий во время войны в 2016 году. Впоследствии его приняли в 2021 году и он будет действовать до 2025 года.

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