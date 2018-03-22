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Безволосый и без бровей: Антонио Бандерас удивил новой внешностью

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Антонио Бандерас удивил новой внешностью
Антонио Бандерас удивил новой внешностью / Instagram

Ради роли в сериале "Гений" актер Антонио Бандерас пошел на эксперименты с внешностью. Ему пришлось побрить голову и брови.

В Номо образе 57-летний актер появился на премьере второго сезона сериала "Гений", которая состоялась 21 апреля в Мадриде.

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В сериале Антонио Бандерас сыграет роль художника Пабло Пикассо. Увидеть Бандераса в многосерийном фильме можно будет от 25 апреля 2018 года эфире National Geographic.

Стоит добавить, что в апреле прошлого года в Университете Алькала в Мадриде король Испании Филипп VI наградил испано-американского актера Антонио Бандераса премией Camino Real Prize за распространение испанской культуры по всему миру и особенно в США.

Напомним, что прошлой весной в СМИ распространялась информация, что актер Антонио Бандерас пережил инфаркт, хотя актер только проходил медицинское обследование в одной из швейцарских клиник.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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