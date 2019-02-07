Блокируется вся работа: замглавы Минздрава об отставке Супрун

Об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава – в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Об угрозах для медицины

– Сейчас Минздрав не может принимать важные решения, которые зависят от подписи министра или исполняющего обязанности. Мы реально сейчас волнуемся за то, что у нас скоро будут новые поставки лекарств по международным закупкам. Чтобы их принять, растаможить и распределить на регионы требуется подпись министра Минздрава.

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– В пятницу, 8 февраля, министерству нужно подать проект постановления Кабинета министров на утверждение о начале изменений в программе "Доступные лекарства". С апреля она переходит под Национальную службу здоровья, вводится электронный рецепт.

Нам нужно успеть это сделать до понедельника, 11 февраля. На сегодня это никто не может сделать. Из-за этого блокируется вся работа, а это является нашей тревогой и угрозой.

О двойном гражданстве Супрун

Есть немало документов от всех соответствующих органов, в частности Государственной миграционной службы, удостоверяющих, что украинское гражданство Супрун – действует и приобретено законным способом.

Относительно лишения гражданства США – есть соответствующий процесс, предусмотренный нашим законодательством. Все действия по этому поводу были предприняты.

В Минздраве убеждены, что атаки, с которыми сталкивается команда Ульяны Супрун, идут в основном от трех категорий лиц. Это популисты, лица, которые связаны с коррупцией, или же прокремлевские оппоненты.

О достижениях Супрун на посту главы Минздрава

– Социология показывает, что одно из наших величайших достижений – это программа "Доступные лекарства". Ею воспользовались около 15 миллионов людей, которые получили рецепты на хронические заболевания и не платят за лекарства.

– У нас создана медицинская реформа на уровне первичной помощи. Там мы полностью переопределили модель организации финансирования. Люди могут выбирать своих врачей, а добровольно воспользовались этим правом уже 25 миллионов украинцев. По данным социологии, 76% этих людей довольны своим врачом. В Украине никогда не было таких высоких показателей.

– У нас есть вакцины для всех людей бесплатно по всему календарю. Это первый раз в истории. Они есть в коммунальных и частных клиниках.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?Заявление в суд с требованием запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступило от депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Однако сам депутат не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной занимать эту должность.



Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



Пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение или Супрун сама не подаст апелляционную жалобу – до тех пор продлится отстранение.

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео