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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Блокується вся робота: заступник голови МОЗ про відставку Супрун

      Актуальне інтерв'ю 152 Читать новость на русском

      Про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ – у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

      Про загрози для медицини

      – Нині МОЗ не може приймати важливі рішення, які залежать від підпису міністра або виконувача обов'язків. Ми реально нині хвилюємось за те, що у нас скоро будуть нові поставки ліків по міжнародних закупівлях. Щоб їх прийняти, розмитнити й розподілити на регіони потрібний підпис міністра МОЗ.

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      – У п'ятницю, 8 лютого, міністерству треба подати проект постанови Кабінету міністрів на затвердження про початок змін в програмі "Доступні ліки". З квітня вона переходить під Національну службу здоров'я, запроваджується електронний рецепт.

      Нам потрібно встигнути це зробити до понеділка, 11 лютого. На сьогодні це ніхто не може зробити. Через це блокується вся робота, а це є нашою тривогою та загрозою.

      Про подвійне громадянство Супрун

      Є чимало документів від усіх відповідних органів, зокрема Державної міграційної служби, які засвідчують, що українське громадянство Супрун – чинне й набуте в законний спосіб.

      Щодо позбавлення громадянства США – є відповідний процес, передбачений нашим законодавством. Всі дії щодо цього були зроблені. 

      У МОЗ переконані, що атаки, з якими зіштовхується команда Уляни Супрун, йдуть переважно від трьох категорій осіб. Це популісти, особи, які пов'язані з корупцією, або ж прокремлівські опоненти.

      Про досягнення Супрун на посаді голови МОЗ

      – Соціологія показує, що одна з наших найбільших досягнень – це програма "Доступні ліки". Нею скористались близько 15 мільйонів людей, які отримали рецепти на хронічні захворювання і не платять за ліки.

      – У нас створена медична реформа на рівні первинної допомоги. Там ми повністю перевизначили модель організації фінансування. Люди можуть обирати своїх лікарів, а добровільно скористались цим правом вже 25 мільйонів українців. За даними соціології, 76% з цих людей задоволені своїм лікарем. В Україні ніколи не було таких високих показників.

      – В нас є вакцини для всіх людей безкоштовно по всьому календарю. Це перший раз в історії. Вони є в комунальних та приватних клініках.

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ?Заяву до суду з вимогою заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я надійшла від депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука. Однак сам депутат не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун є некомпетентною обіймати цю посаду.

      Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

      Поки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення або Супрун сама не подасть апеляційну скаргу – доти триватиме відсторонення.

       

      Хто така Уляна Супрун: дивіться відео

       
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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Здоров'я Медицина
      Джерело: 24 канал
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