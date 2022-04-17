За все время блокады Мариуполя россияне не впустили на территорию ни один гуманитарный конвой с едой и лекарствами от Украины и международных организаций, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Отмечается, что в СМИ России рассказывают о гуманитарной помощи от РФ, хотя на самом деле она состоит из буханки хлеба и бутылки воды в сутки. Выдача продуктов происходит в штабах "единой россии", но продуктов катастрофически не хватает.

По словам Денисовой, ситуация с медицинской помощью с каждым днем ​​ухудшается – распространяется антисанитария, а пребывание в сырых холодных подвалах вызывают инфекционные и простудные заболевания. А в результате враждебной оккупации получить помощь врача в Мариуполе невозможно.

По предварительным данным, с понедельника, 18 апреля, в городе будет запрещено перемещение и даже нахождение на улице без специальных пропусков. Из-за большого количества населения мариупольцы вынуждены стоять в больших очередях для их получения, в противном случае получить даже разрекламированную россиянами "гумпомощь" будет невозможно.

Людмила Денисова отметила, что россияне уничтожают население Мариуполя всеми возможными средствами, превратив город в ад. Она подчеркнула, что военные РФ совершают геноцид украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты совершения РФ преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине,

– написала Денисова.

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