За весь час блокади Маріуполя росіяни не впустили на територію жоден гуманітарний конвой з їжею та ліками від України та міжнародних організацій, повідомила у своєму телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Зазначається, що в ЗМІ Росії розповідають про гуманітарну допомогу від РФ, хоча насправді вона складається лише з буханки хліба та пляшки води на добу. Видача продуктів проходить в штабах "єдиної росії", але продуктів катастрофічно не вистачає.

За словами Денісової, ситуація з медичною допомогою з кожним днем погіршується – шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. А внаслідок ворожої окупації отримати допомогу лікаря у Маріуполі неможливо.

За попередніми даними, з понеділка, 18 квітня, в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Через велику кількість населення маріупольці вимушені стояти у великих чергах для їх отримання, в іншому випадку – отримати навіть розрекламовану росіянами "гумдопомогу" буде неможливо.

Людмила Денісова наголосила на тому, що росіяни знищують населення Маріуполя всіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Вона підкреслила, що військові РФ здійснюють геноцид українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні,

– написала Денісова.

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