Говорится о концлагере "Заксенхаузен". Мужчина Йозеф стал там охранником в 21 год.

К теме В Германии будут судить 100-летнего охранника: мужчина работал в концлагере

В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря

Столетнего нациста обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам, а также "созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере".

Столетнему мужчине предъявлены обвинения по 3518 эпизодам. Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам после того, как он якобы стоял на страже башни концлагеря Заксенхаузен в 1942 – 1945 годах,

– говорится в сообщении.

Его также обвиняют в участии в расстрелах советских военнопленных и убийстве других людей с помощью газа "Циклон – Б".

Кстати, нациста, несмотря на возраст, признали годным, чтобы предстать перед судом. Однако заседания ограничили двумя с половиной часами в день.

Что известно о суде на 100-летним нацистом