Мовиться про концтабір "Заксенхаузен". Чоловік Йозеф став там охоронцем у 21 рік.

До теми У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця: чоловік працював у концтаборі

У Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору

Сторічного нациста звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також "створенню та підтриманню небезпечних для життя умов в таборі".

Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам після того, як він нібито стояв на сторожі башти концтабору Заксенгаузен у 1942 – 1945 роках,

– мовиться у повідомленні.

Його також звинувачують в участі в розстрілах радянських військовополонених та вбивстві інших людей за допомогою газу "Циклон – Б" .

До речі, нациста, попри вік, визнали придатним, щоб постати перед судом. Проте засідання обмежили двома з половиною годинами щодня.

Що відомо про суд на 100-річним нацистом