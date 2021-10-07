Мовиться про концтабір "Заксенхаузен". Чоловік Йозеф став там охоронцем у 21 рік.

До теми У Німеччині судитимуть 100-річного охоронця: чоловік працював у концтаборі

У Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору

Сторічного нациста звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також "створенню та підтриманню небезпечних для життя умов в таборі".

Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам після того, як він нібито стояв на сторожі башти концтабору Заксенгаузен у 1942 – 1945 роках,
– мовиться у повідомленні.

Його також звинувачують в участі в розстрілах радянських військовополонених та вбивстві інших людей за допомогою газу "Циклон – Б" .

До речі, нациста, попри вік, визнали придатним, щоб постати перед судом. Проте засідання обмежили двома з половиною годинами щодня.

Що відомо про суд на 100-річним нацистом

  • На початку серпня у Німеччині заявили, що судитимуть 100-річного охоронця. Тоді дослідниця Берлінського документаційного центру "Типологія терору" Стефані Бора пояснила, що вбивства не мають терміну давності. Вона додала, що навіть літні люди мають відповідати за це у суді.
  • Адвокат Томас Вальтер, який представляв позивачів у останніх нацистських процесах, вважає цей суд необхідним.
  • До речі, концтабір Заксенхаузен діяв у місті Оранієнбург в Німеччині в період з 1936 до 1950 року. На його території, згідно з різними джерелами, загинули від 20 до 100 тисяч людей.