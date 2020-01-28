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      Болгария заменит российский газ на азербайджанский и американский

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      Болгария рассматривает альтернативу российскому газу / dt.ua

      До конца 2020 года в Болгарии планируют заменить половину всего газа, который страна получает из России. Взамен будут покупать газ из Азербайджана и американский сжиженный газ.

      О намерениях власти Болгарии сменить поставщика газа сообщила министр энергетики страны Теменужка Петкова.

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      Азербайджанский газ Болгария планирует получать по трубопроводу TANAP, который запустили в конце ноября 2019 года. Также в планах Болгарии увеличение покупки американского СПГ. Он поставляется в страны с терминала, расположенного в Греции.

      Сейчас страна потребляет 3 миллиарда кубометров газа в год. Почти весь газ Болгарии поставляет Россия. Ранее он поступал с Украины. Однако запуск Турецкого потока в начале 2020 года сделал невозможным это.

      Что такое TANAP?
      Газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Действует с июня 2018 года. Предназначен для транспортировки газа второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз. Планируемая мощность газопровода в начальной стадии составляет 16 миллиардов кубометров природного газа в год с последующим увеличением до 23 миллиардов до 2023 года.

      Накануне стало известно, что Газпром поставил "Турецким потоком" первый миллиард кубометров газа в обход Украины.

      Что известно о поиске странами Европы альтернатив газу из России

      • В декабре 2019 года Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопроводом Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.
      • Израиль, Кипр и Греция подписали историческое соглашение о газопроводе EastMed. Ожидается, что трубопровод удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе.
      • А Польша направила российскому "Газпрому" официальное сообщение о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.

      Основное о "Турецком потоке"

      • С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Этот газопровод проложили по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёй на побережье Турции.
      • Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.
      • Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию ​​"Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.
      • 8 января президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – официально запустили работу газопровода.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Газ Греция Новости США Новости Азербайджана Турецкий поток Рынок газа Газпром Болгария
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