Болгария заменит российский газ на азербайджанский и американский

До конца 2020 года в Болгарии планируют заменить половину всего газа, который страна получает из России. Взамен будут покупать газ из Азербайджана и американский сжиженный газ.

О намерениях власти Болгарии сменить поставщика газа сообщила министр энергетики страны Теменужка Петкова.

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Азербайджанский газ Болгария планирует получать по трубопроводу TANAP, который запустили в конце ноября 2019 года. Также в планах Болгарии увеличение покупки американского СПГ. Он поставляется в страны с терминала, расположенного в Греции.

Сейчас страна потребляет 3 миллиарда кубометров газа в год. Почти весь газ Болгарии поставляет Россия. Ранее он поступал с Украины. Однако запуск Турецкого потока в начале 2020 года сделал невозможным это.

Что такое TANAP?

Газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Действует с июня 2018 года. Предназначен для транспортировки газа второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз. Планируемая мощность газопровода в начальной стадии составляет 16 миллиардов кубометров природного газа в год с последующим увеличением до 23 миллиардов до 2023 года.

Накануне стало известно, что Газпром поставил "Турецким потоком" первый миллиард кубометров газа в обход Украины.

Что известно о поиске странами Европы альтернатив газу из России

В декабре 2019 года Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопроводом Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

Израиль, Кипр и Греция подписали историческое соглашение о газопроводе EastMed. Ожидается, что трубопровод удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе.

А Польша направила российскому "Газпрому" официальное сообщение о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.

Основное о "Турецком потоке"