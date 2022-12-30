Накануне Рождества по григорианскому календарю, 23 декабря, врач одной из британских клиник ошибочно сообщил пациентам, что у них агрессивный рак легких. Очевидно, что не такого "рождественского поздравления" ожидали люди.

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Одна из женщин, ожидавшая результатов анализов, испугалась

Этот курьез произошел в британском медицинском центре Аскерн. Клиентка больницы Сара Харгривз рассказала, что когда получила ошибочное сообщение о раке, "начала чувствовать себя плохо и сломалась". Отметим, что женщина ожидала результатов анализов после того, как удалила родинку.

Я только что удалила родинку и ждала результата биопсии, а также лежала в больнице, поскольку мой мазок оказался ненормальным, так что я очень волновалась,

– сказала она.

Кроме сообщения об агрессивной форме рака, в тексте говорилось, что пациенты могут заполнить форму DS1500, которая позволяет людям с неизлечимыми заболеваниями претендовать на определенные льготы.



Ошибочное сообщение клиентам британской клиники / Скриншот УНН

Обратите внимание! В этой британской клинике находится около 8 000 пациентов. Неизвестно, сколько из них получили это случайное сообщение, однако можно предположить, что немало.

Через некоторое время клиентам больницы поступило второе сообщение, в котором администрация медицинского учреждения извинялась за ошибку. Однако некоторые пациенты повторно получили подтверждение диагностики рака.

Кстати говоря, 24 Канал писал, что симптомы рака можно легко спутать с сезонной простудой или даже похмельем. Важно хорошо знать признаки смертельной болезни, чтобы быстро распознать и обратиться к врачу за диагностикой.

Также к этой теме напомним, что недавно от рака умер известный в прошлом футболист Пеле скончался на 83 году жизни. Похоронят его в Сан-Паулу на кладбище, где он сам избрал себе место.