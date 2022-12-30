Напередодні Різдва за григоріанським календарем, 23 грудня, лікар однієї з британських клінік помилково повідомив пацієнтам, що у них агресивний рак легенів. Очевидно, що не на таке "різдвяне привітання" очікували люди.

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Одна з жінок, що чекала на результати аналізів, перелякалась

Цей курйоз стався в британському медичному центрі Аскерн. Клієнтка лікарні Сара Харгрівз розповіла, що коли отримала помилкове повідомлення про рак, "почала почувати себе погано та зламалася". Зазначмо, що жінка очікувала результати аналізів після того, як видалила родимку.

Я щойно видалила родимку і чекала на результат біопсії, а також лежала в лікарні, оскільки мій мазок виявився ненормальним, тож так, я дуже хвилювалася,

– сказала вона.

Окрім повідомлення про агресивну форму раку, у тексті йшлося про те, що пацієнти можуть заповнити форму DS1500, яка дозволяє людям з невиліковними захворюваннями претендувати на певні пільги.



Помилкове повідомлення клієнтам британської клініки / Скриншот УНН

Зверніть увагу! У цій британській клініці перебуває майже 8 000 пацієнтів. Невідомо, скільки з них отримали це випадкове повідомлення, однак можна припустити, що чимало.

Через певний час клієнтам лікарні надійшло друге повідомлення, в якому адміністрація медичного закладу перепрошувала за помилку. Однак деякі пацієнти повторно отримали підтвердження діагностування раку.

До речі, 24 Канал писав про те, що симптоми раку можна легко сплутати із сезонною застудою чи навіть похміллям. Важливо добре знати ознаки смертельної хвороби, аби швидко її розпізнати й звернутись до лікаря за діагностикою.

Також до цієї теми нагадаємо, що нещодавно від раку помер відомий у минулому футболіст Пеле помер на 83 році життя. Поховають його у Сан-Паулу на цвинтарі, де він сам обрав собі місце.