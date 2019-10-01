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      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні

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      Скількох синів втратила Україна на війні у вересні
      Скількох синів втратила Україна на війні у вересні / Фото з відкритих джерел

      Так зване "перемир'я" на Донбасі розпочалося 21 липня. І відповідно до його умов, як українські воїни, так і бойовики повинні обопільно припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння. Однак для окупантів правила – не писані, і упродовж вересня Україна втратила щонайменше 14 героїв-захисників.

      Найстарший із загиблих був батьком чотирьох дітей, наймолодший нещодавно зустрів своє 21-річчя.

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      Олександр Грицаюк, військовий 24-ї бригади, помер у лікарні в Дніпрі 1 вересня. Він отримав поранення 25 серпня на позиції у районі Мар'їнки. Олександру було 47 років, він родом із Черкаської області. У нього залишилися мати, дружина та четверо дітей.

      Олександр Грицаюк

      Андрій Проценко, боєць 138-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України (був відряджений до 36-ї окремої бригади морської піхоти), загинув 2 вересня в районі Водяного від кулі ворожого снайпера. Андрій родом із Вінниччини, йому було 24 роки. На нього чекали батьки та сестра.

      андрій проценко

      Едуард Шахов, військовий загону спецпризначення "Азов" НГУ, загинув 4 вересня в районі Зайцевого від кулі ворожого снайпера. Боєць родом із Херсонської області, але тривалий час жив на Донбасі, навчався у виші в Донецьку. В "Азові" – з 2015 року. Едуарду було 25 років, у нього залишилися батьки.

      шахов

      Михайло Ткачишин, гранатометник 53-ї ОМБр, загинув 5 вересня від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки. Разом із родиною він проживав на Львівщині. Михайлу було 30 років. На нього чекали батьки та маленький син.

      михайло ткачишин

      Микола Обуховський, боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти, загинув 11 вересня під час ворожого обстрілу поблизу Павлополя – у морпіха влучила куля снайпера. Боєць родом із Миколаївської області. Миколі було 32 роки, у нього залишилися мати, дружина та маленька донька.

      михайло обуховський

      Олександр Лінчевський, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти загинув разом із Миколою Обуховським. Йому був 21 рік. Олександр родом із Черкаської області. У нього залишилися батьки, брати та сестри.

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      олександр лінчевський

      Валерій Шатурський, снайпер батальйону "Донбас" НГУ, загинув 12 вересня під час ворожого обстрілу на Донеччині. Воїн мешкав у Маріуполі. Валерію було 45 років, у нього залишилися дружина та діти.

      валерій шатурський

      Михайло Цимбалістий, майор, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону, випускник Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Загинув 13 вересня від кулі ворожого снайпера. Михайлу було 34 роки, він із родини військових, мешкав у Тернополі. На нього чекали батьки, сестра та дружина.

      цимбалістий михайло

      Максим Кондратюк, військовослужбовець 8-го окремого полку спецпризначення, помер у харківському шпиталі 14 вересня. Поранення спецпризначенець отримав 10 вересня – його група підірвалася на вибуховому пристрої у зоні ООС. Максиму було 26 років, він родом із Хмельниччини. У нього залишилися батьки, дружина та маленька донька.

      максим кондратюк

      Владислав Рой, боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї ОМБр, загинув 17 вересня під час ворожого обстрілу в районі Торецька. Військовому нещодавно виповнилося 25 років, він родом із Запорізької області. На Владислава чекали батьки та сестра.

      владислав рой

      Андрій Сторожук, військовий 28-ї ОМБр, загинув від кулі ворожого снайпера в районі Мар'їнки 24 вересня. Бійцю було 27 років. Андрій родом із Хмельниччини, у нього залишилися дружина та маленький син.

      сторожук

      Олександр Марків, офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії, загинув 27 вересня від осколкового поранення в районі Світлодарська. Військовий був учасником Революції Гідності, потім воював у лавах ЗСУ, а пізніше приєднався до НГУ. Олександр родом із Київщини, йому було 38 років. У нього залишилися батьки, дружина та маленький син.

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      Олександр Марків

      Володимир Аджавенко, військовослужбовець 56-ї ОМПБр, помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні 28 вересня. Боєць отримав поранення 11 вересня під Пісками – у нього влучила куля ворожого снайпера. Весь цей час лікарі боролися за його життя. Володимир родом із Маріуполя, йому було 24 роки.

      аджавенко володимир

      Анастасія Вітовська, військова батальйону "Айдар" 53-ї ОМБр, загинула на Донеччині 27 вересня від осколкового поранення. Анастасія родом із Луганської області. Їй був 21 рік, вдома на неї чекав маленький син.

      Вітовська Анастасія

      Вічна пам'ять загиблим Героям! Ми не пробачимо…

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Потери
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