Бандиты прибегли к поджогам после того, как полицейские во время рейдов в окрестностях Манауса убили сына одного из их лидеров. Однако перед этим мафия через социальные сети предупредила местных жителей не выходить из дома, потому что в противном случае им будет грозить смерть.

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Местные жители боятся выходить на улицу

Жители Манауса провели выходные дома, боясь встретить бандитов на улице. Они уже сожгли около 30 частных автомобилей, несколько городских автобусов и 2 полицейские машины.

Из-за беспорядков власти закрыли учебные заведения и остановили работу общественного транспорта. Действия мафии также поставили под угрозу кампанию вакцинации от COVID-19, ведь люди боятся идти в клинику.

На фоне этих событий губернатор штата Амазонас Вильсон Лима ввел чрезвычайное положение в столице и призвал федеральные власти направить до Манауса нацгвардии. В Министерстве внутренних дел сразу откликнулись на этот призыв.

По просьбе губернатора штата Амазонас Вильсона Лимы и с целью помочь восстановить мир и порядок в столице штата, я только что разрешил использование национальных сил в Манаусе,

– заявил министр внутренних дел Бразилии Андерсон Торрес.

Что известно о банде

Правоохранители уже задержали 29 членов банды. "Красная команда" известна своей жестокостью. Она почти полностью контролирует бедные районы Манауса. Бандиты запугивают людей и заставляют их работать на себя.

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