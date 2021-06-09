Бандити вдалися до підпалів після того, як поліцейські під час рейдів на околицях Манауса вбили сина одного з їхніх лідерів. Однак перед цим мафія через соціальні мережі попередила місцевих жителів не виходити з дому, бо в іншому випадку їм загрожуватиме смерть.

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Місцеві жителі бояться виходити на вулицю

Жителі Манауса провели вихідні вдома, боячись зустріти бандитів на вулиці. Вони вже спалили близько 30 приватних автомобілів, кілька міських автобусів і 2 поліцейські машини.

Через безлади влада закрила навчальні заклади та зупинила роботу громадського транспорту. Дії мафії також поставили під загрозу кампанію вакцинації від COVID-19, адже люди бояться йти до клінік.

На тлі цих подій губернатор штату Амазонас Вільсон Ліма запровадив надзвичайний стан у столиці й закликав федеральну владу направити до Манауса нацгвардію. У міністерстві внутрішніх справ відразу відгукнулися на цей заклик.

На прохання губернатора штату Амазонас Вільсона Ліми й з метою допомогти відновити мир та порядок в столиці штату, я щойно дозволив використання національних сил в Манаусі,

– заявив міністр внутрішніх справ Бразилії Андерсон Торрес.

Що відомо про банду

Правоохоронці вже затримали 29 членів банди. "Червона команда" відома своєю жорстокістю. Вона майже повністю контролює бідні райони Манауса. Бандити залякують людей і змушують їх працювати на себе.

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Мафіозі займаються переправленням наркотиків та зброї з Колумбії та Венесуели через Бразилію до північної Америки. Наразі силовики намагаються повернути контроль над містом.