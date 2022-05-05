Цель "фильтрации"

В своем телеграм-канале Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала детали "фильтрации" россиянами на захваченных и окруженных территориях Украины.

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По ее словам, партнерские правозащитные организации передали информацию, согласно которой оккупанты образовали разветвленную сеть мест для "фильтрации" граждан Украины на оккупированных территориях.

Донецкая область

Данные Денисовой свидетельствуют, что фильтрацию проводят в городских и районных отделах так называемого МВД ДНР на территории оккупированной Донецкой области. Такие отделы расположены в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Старобешове, Мангуше, Бугасе, Безымянном. Также россияне развернули "фильтрационные лагеря" в Докучаевске, Никольском, Мангуше, Безымянном, Ялте (Мангушевский район). Людмила Денисова отметила, что в Донецком следственном изоляторе для фильтрационных мероприятий выделен отдельный этаж. Именно там процедура "фильтрации" гораздо более жесткая.

Луганская область

На территории Луганской области также открыли городские и районные отделы так называемого "МВД ЛНР". Там проводят "фильтрацию" украинцев. Оккупанты проверяют граждан Украины в "фильтрационных лагерях" в Перевальском районе Луганской области, расположенном на базе бывшей Чернухинской исправительной колонии № 23. Там для "фильтрационных" мероприятий выделили отдельный этаж.

Какие лица подвергаются "фильтрации"

Ранее сообщалось, что россияне принудительно вывозят людей с линии фронта вглубь оккупированных территорий. Именно их, а также тех людей, которые самостоятельно покинули населенные пункты, где ведутся боевые действия или попали под временную оккупацию, оккупанты отправляют на "фильтрацию". В "фильтрационные лагеря" помещаются мужчины призывного возраста, чаще всего участники АТО/ООС, бывшие военнослужащие и правоохранители, проукраинские активисты.

Кто не подпадает под "фильтрацию"

Наемники Кремля не проверяют тех жителей у которых есть паспорта псевдогосударственных образований "ЛДНР" и документы России.

Какова цель принудительной проверки украинцев

По словам Людмилы Денисовой, целью "фильтрации" является перепись уцелевшего населения для зачистки неблагонадежных. Проверку проводят согласно предоставленным коллаборантами спискам работников государственных учреждений, коммунальных служб, участников АТО/ОСС, украинских активистов. В частности, российские спецслужбы проверяют людей на лояльность ко власти агрессора.

Процедура "фильтрации"

Омбудсмен рассказала, как представители псевдореспублик и сотрудники ФСБ проверяют украинцев в рамках этой бесчеловечной процедуры. Оккупанты допрашивают граждан Украины и собирают отпечатки пальцев. В частности, изверги проверяют мобильные телефоны людей – контакты, переписки, фото, видео, активность в социальных сетях на предмет "лайков и репостов" проукраинских страниц. Ранее сообщалось, что россияне осматривают тела украинцев на наличие татуировок. Речь идет о патриотических украинских татуировках.

️Из-за большого количества людей, некоторым украинцам приходится ждать эту процедуру несколько суток.

Что происходит после прохождения проверки

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека рассказала, что в случае прохождения "фильтрации" человеку выдается "пропуск". Он дает право передвигаться по оккупированной территории самопровозглашенных "ЛДНР".

По ее словам, в дальнейшем людей отправляют в экономически депрессивные районы России. Обратите внимание, что граждане Украины, которые прошли "фильтрацию" и получили "пропуск", получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

Пропуска, которые дают украинцам после "фильтрации" / фото Людмилы Денисовой

Украинцев, не прошедших "фильтрацию", увозят в неизвестном направлении. Никакой информации о них, к сожалению, нет.

Цель "фильтрации"

Людмила Денисова отметила, что одной из целей помещения и содержания украинских мужчин в "фильтрационных лагерях" является пополнение обменного фонда. Отмечается, что там все мужчины подвергаются пыткам и издевательствам, содержатся в бесчеловечных условиях.

Такие действия агрессора подпадают под определение геноцида и преступлений против человечности в соответствии со статьями 6 и 7 Римского устава международного уголовного суда.

Омбудсмен Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы те учли эти факты совершения Кремлем преступлений и нарушений прав человека в Украине.

Как выглядит "фильтрационный лагерь" для мариупольцев: смотрите видео