У своєму телеграм-каналі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла деталі "фільтрації" росіянами на захоплених та оточених територіях України.

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За її словами, партнерські правозахисні організації передали інформацію, згідно з якою окупанти утворили розгалужену мережу місць для "фільтрації" громадян України на окупованих територіях.

Донецька область

Дані Денісової свідчать, що "фільтрацію" проводять у міських та районних відділах так званого "МВС ДНР" на території окупованої Донеччини. Такі відділи розташовані у Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Старобешові, Мангуші, Бугасі, Безіменному. Також росіяни розгорнули "фільтраційні табори" у Докучаєвську, Микільському, Мангуші, Безіменному, Ялті (Мангушівський район). Людмила Денісова зазначила, що у Донецькому слідчому ізоляторі для фільтраційних заходів виділено окремий поверх. Саме там процедура "фільтрації" набагато жорсткіша.

Луганська область

На території Луганщини також відкрили міські та районні відділи так званого "МВС ЛНР". Саме там проводять "фільтрацію" українців. Окупанти перевіряють громадян України у "фільтраційних таборах" у Перевальському районі Луганської області, розташованому на базі колишньої Чорнухінської виправної колонії № 23. Там для "фільтраційних" заходів виділели окремий поверх.

Які особи піддаються "фільтрації"

Раніше повідомлялось, що росіяни примусово вивозять людей з лінії фронту вглиб окупованих територій. Саме їх, а також тих людей, які самостійно залишили населені пункти, де ведуться бойові дії або потрапили під тимчасову окупацію, окупанти відправляють на "фільтрацію". ️До "фільтраційних таборів" поміщаються чоловіки призовного віку, найчастіше учасники АТО/ООС, колишніх військовослужбовців та правоохоронців, проукраїнських активістів.

Хто не підпадає під "фільтрацію"

Найманці Кремля не перевіряють тих мешканців, які мають паспорти псевдодержавних утворень "ЛДНР" та документи Росії.

Яка мета примусової перевірки українців

За словами Людмили Денісової метою "фільтрації" є перепис вцілілого населення для зачистки неблагонадійних. Перевірку проводять згідно із наданими колаборантами списками працівників державних установ, комунальних служб, учасників АТО/ОСС, українських активістів. Зокрема, російські спецслужби перевіряють людей на лояльність до влади агресора.

Процедура "фільтрації"

Омбудсменка розповіла, як представники псевдореспублік, співробітники ФСБ перевіряють українців в рамках цієї нелюдської процедури. Окупанти допитують громадян України та збирають відбитки пальців. Зокрема, нелюди перевіряють мобільні телефони людей – контакти, листування, фото, відео, активність у соціальних мережах на предмет "лайків та репостів" проукраїнських сторінок. Раніше повідомлялось, що росіяни оглядають тіла українців на наявність татуювань. Мова йде про патріотичні українські татуювання.

️Через велику кількість людей, деяким українцям доводиться чекати на цю процедуру кілька діб.

Що відбувається після проходження перевірки

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла, що ️у разі проходження "фільтрації" людині видається "перепустка". Вона дає право пересуватися окупованою територією самопроголошених "ЛДНР".

З️а її словами, в подальшому людей відправляють до економічно депресивних районів Росії. Зверніть увагу, громадяни України, які пройшли "фільтрацію" та отримали "перепустку" отримують документи, що забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років.

Перепустки, які дають українцям після "фільтрації" / фото Людмили Денісової

Українців, які не пройшли "фільтрацію", відвозять у невідомому напрямку. Жодної інформації про них, на жаль, немає.

Ціль "фільтрації"

Людмила Денісова зауважила, що ️однією з цілей приміщення та утримання українських чоловіків у "фільтраційних таборах" є поповнення обмінного фонду. Зазначається, що в там всі чоловіки зазнають тортур і знущань, утримуються в нелюдських умовах.

️Такі дії агресора підпадають під визначення геноциду та злочинів проти людяності відповідно до статей 6 і 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Омбудсменка Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну, аби ті врахували ці факти вчинення Кремлем злочинів та порушень прав людини в Україні.

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