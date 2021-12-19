Актуальная карта адаптивного карантина
В частности, четвертый день подряд нет регионов в оранжевой зоне. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне.
Внимание Спад заболеваемости: в Украине более 3 тысяч случаев COVID-19
Красная зона:
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Желтая зона:
- Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ровненская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область
Показатели заболеваемости
Самые высокие показатели уровня заболеваемости сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118.
Показатели госпитализации
Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской – 21,7.
В Киеве этот показатель составляет 32,4.
По загруженности коек с кислородом, то сейчас самый высокий показатель зафиксировали в Закарпатской области – 45,8% при показателе 65%.
Самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).
Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава