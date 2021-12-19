Актуальная карта адаптивного карантина

В частности, четвертый день подряд нет регионов в оранжевой зоне. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне.

Внимание Спад заболеваемости: в Украине более 3 тысяч случаев COVID-19

Красная зона:

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Черкасская область

Черниговская область

Обратите внимание! В Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.

Желтая зона:

Киев

Днепропетровская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Полтавская область

Ровненская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область

Донецкая область

Винницкая область

Хмельницкая область

Закарпатская область

Одесская область

Показатели заболеваемости

Самые высокие показатели уровня заболеваемости сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118.

Показатели госпитализации

Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской – 21,7.

В Киеве этот показатель составляет 32,4.

По загруженности коек с кислородом, то сейчас самый высокий показатель зафиксировали в Закарпатской области – 45,8% при показателе 65%.

Самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).

Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава​