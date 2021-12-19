Актуальная карта адаптивного карантина

В частности, четвертый день подряд нет регионов в оранжевой зоне. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне.

Внимание Спад заболеваемости: в Украине более 3 тысяч случаев COVID-19

Красная зона:

  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Желтая зона:

  • Киев
  • Днепропетровская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Полтавская область
  • Ровненская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Хмельницкая область
  • Закарпатская область
  • Одесская область

Показатели заболеваемости

Самые высокие показатели уровня заболеваемости сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118.

Показатели госпитализации

Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской – 21,7.

В Киеве этот показатель составляет 32,4.

По загруженности коек с кислородом, то сейчас самый высокий показатель зафиксировали в Закарпатской области – 45,8% при показателе 65%.

Самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).

Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава

Суточный прирост инфицированных?

По состоянию на 19 декабря в течение суток в Украине подтвердили 3 602 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 390 детей и 49 медработников. В больницы госпитализировали 2 129 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 человек. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.