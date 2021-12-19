Актуальна карта адаптивного карантину

Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.

Увага Різкий спад: в Україні понад 3 тисячі випадків COVID-19

Червона зона:

  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

Жовта зона:

  • Київ
  • Дніпропетровська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернівецька область
  • Донецька область
  • Вінницька область
  • Хмельницька область
  • Закарпатська область
  • Одеська область

Показники захворюваності

Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.

Показники госпіталізації

Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.

У Києві цей показник становить 32, 4.

Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 45,8% при показнику 65%.

Найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).

Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ

Який добовий приріст інфікованих?

Станом на 19 грудня впродовж доби в Україні підтвердили 3 602 випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 390 дітей та 49 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 129 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 людей. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.