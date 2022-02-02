Как получить новый сертификат о вакцинации

Для получения нового сертификата необходимо повторно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно в тот же день, когда сделали третью, бустерную прививку против COVID-19.

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Для его генерации в приложении "Дия" в разделе "Услуги" необходимо создать запрос на получение нового сертификата,

– объяснили в Минздраве.

Если врач, который вас прививал, внес данные правильно, то новый сертификат появится.

В приложении будут отображаться два сертификата – новый и старый.

Все сделали – сертификата нет

В случае, когда сертификат о третьей вакцине после этих действий не появляется, а программа продолжает генерировать только два предыдущих COVID-сертификата, вероятно, при внесении данных пациента в электронную систему совершили ошибку.

Внимание! Чтобы исправить ошибку, в Минздраве посоветовали обратиться к врачу, который делал прививку, и вместе с ним проверить, правильно ли внесены данные в электронную систему здравоохранения.

Врач должен сделать запись о бустере следующим образом:

указать, что это ревакцинация,

первая доза из первой,

а причина вакцинации: прививка по состоянию здоровья (планово).

Напомним, с 1 февраля люди, которые получили третью дозу COVID-вакцины, могут сгенерировать сертификат в приложении "Дия". Срок действия сертификата – 270 дней со времени получения бустерной прививки.

Как получить бустерную прививку

Минздрав разрешил бустерную прививку для всех, у кого со дня получения второй дозы COVID-вакцины прошло по меньшей мере 6 месяцев (для людей с иммунодефицитом – от 3 до 6 месяцев).

Схема записи на бустер не изменилась. Вы можете позвонить в пункт или центр массовой вакцинации или записаться на прививку через приложение Helsi или на сайте системы.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала