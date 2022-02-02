Минздрав продолжает сотрудничество с COVAX

Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко объяснил, что в этом году продолжат наращивать темпы вакцинации населения против COVID-19 и гарантировал, что проблем с поставкой вакцин не будет.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава “Для этого мы уже имеем 100% поставки вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX”.

Что нового будет в плане

Ляшко добавил, что в Нацплане появилась норма, которая предусматривает утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

В то же время общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы.

Дополнительно в течение 2022 года Минздрав планирует охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Справка! По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали более 15 миллионов жителей Украины. В частности, более 377 тысяч украинцев получили бустерную дозу.

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