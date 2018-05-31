Как спастись от летней жары: топ-5 напитков

Лето на носу – а значит, следует готовиться ко дням, когда столбик термометра будет уверенно преодолевать отметку в 30 градусов. Поэтому стоит знать, чем утолять жажду в такие дни, чтобы чувствовать себя комфортно.

Предлагаем вам несколько вариантов охлаждающих напитков, которые будут держать вас в тонусе летом.

Обычная вода

Основной напиток, который стоит употреблять в жару. Пить необходимо часто, маленькими глотками, еще до того, как почувствуете жажду. Не следует также пить ледяную воду, поскольку холодная вода хуже усваивается организмом.

Зеленый чай

О том, что зеленый чай обладает целебными свойствами, знали еще в древние времена. Этот напиток является отличным антиоксидантом и помогает избежать обезвоживания. Кроме этого, он надолго избавит вас от ощущения сухости во рту.

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Морс

Этот напиток – хороший способ спасения от жажды. Кроме того, в нем есть много витаминов и антиоксидантов. Лучшим выбором будет смородиновый морс, так как смородина является природным жаропонижающим средством, потому очень эффективна в жаркую пору.

Вода с мятой и лаймом

Чистая прохладная вода с соком лимона или лайма – один из лучших напитков в жару, который не только утоляет жажду, но и восстанавливает водный баланс, улучшает обмен веществ, а также выводит соли и токсины. А мята, добавленная в воду, освежит вас и ваше дыхание.

Райхон-щербет

Напоследок предложим вам восточный освежающий травяной напиток. Чтобы приготовить райхон-щербет, положите в кипяток пучок фиолетового базилика, прокипятите 2-3 минуты, добавьте нарезанный лимон и 4-5 столовых ложек сахара и дайте настояться 15-20 минут. После этого процедите и охладите напиток. Вместо базилика можно попробовать и другие травы – например, мяту или чайную розу.

А чем будете утолять жажду вы? Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в напитках: