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Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв

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Як врятуватись від літньої спеки
Як врятуватись від літньої спеки / unsplash.com

Літо на носі – а отже, варто готуватись до днів, коли стовпчик термометра впевнено долатиме позначку у 30 градусів. Тож варто знати, чим втамовувати спрагу в такі дні, аби почуватись комфортно.

Пропонуємо вам кілька варіантів охолоджуючих напоїв, які триматимуть вас у тонусі влітку.

Звичайна вода

Основний напій, який варто вживати у спеку. Пити необхідно часто маленькими ковтками ще до того, як відчуєте спрагу. Не слід також пити крижану воду, оскільки холодна вода гірше засвоюється організмом.

Зелений чай

Про те, що зелений чай володіє цілющими властивостями, знали ще в стародавні часи. Цей напій є чудовим антиоксидантом та допомагає уникнути зневоднення. Крім цього, він надовго позбавить вас відчуття сухості в роті.

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Морс

Цей напій – хороший спосіб порятунку від спраги. Окрім того, у ньому є багато вітамінів та антиоксидантів. Найкращим вибором буде смородиновий морс, адже смородина - є природним жарознижувальним засобом, тому дуже ефективна в спекотну пору.

Вода з м'ятою та лаймом

Чиста прохолодна вода з соком лимону чи лайму – один з найкращих напої в спеку, який не тільки втамовує спрагу, але й відновлює водний баланс, покращує обмін речовин, а також виводить солі і токсини. А м'ята, додана до води, освіжить вас і ваш подих.

Райхон-щербет

Наостанок запропонуємо вам східний освіжаючий трав'яний напій. Аби приготувати райхон-щербет, покладіть у окріп пучок фіолетового базиліку, прокип’ятіть 2-3 хвилини, додайте нарізаний лимон та 4-5 столових ложок цукру і дайте настоятись 15-20 хвилин. Після цього процідіть та охолодіть напій. Замість базиліку можна спробувати й інші трави – наприклад, м'яту чи чайну троянду.

А чим будете втамовувати спрагу ви? Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях:

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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