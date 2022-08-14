Девочка сможет двигать пальчиками

Историю девочки рассказала первая леди Елена Зеленская. В частности, супруга президента рассказала, что Саша ехала вместе с семьей из на тот момент оккупированного Гостомеля, когда российские захватчики обстреляли их автомобиль.

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Отчим девочки, к сожалению, погиб. Зато мама с Сашей нашли убежище в ближайшем здании, где Саша чуть не умерла. Ребенок попал в больницу только через два дня. В итоге Сашу спасли, но руку нет.

Как рассказала Елена Зеленская, сейчас Саша с мамой в Вашингтоне и в ближайшие дни переедут в Нью-Йорк. Первая леди сообщила, что 22 августа у Саши визит к протезисту в клинике Unlimited Tomorrow, Inc.

Девочке поставят хай-тек протез и обещают, что она сможет двигать пальчиками. Зеленская подчеркнула, что это стало возможным благодаря работе Посольства Украины в США и Ukraine House в совместном проекте по протезированию пострадавших украинцев.

А пока Саша увидит Нью-Йорк. После ужасов, которые она перенесла, ей обязательно нужно увидеть что-то жизнеутверждающее. Чтобы почувствовать – жизнь продолжается. И это будет прекрасно. Для всех украинских детей, которые уже так много пережили,

– написала первая леди.



22 августа у Саши визит к протезисту / Фото из соцсетей Зеленской

В Украине из-за вторжения россии погибли более 300 детей

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 13 августа в Украине из-за вторжения россии погиб 361 ребенок. К сожалению, 13 августа возросло количество раненых детей – более 711 человек.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 375.

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