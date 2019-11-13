14:28
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Дайте 5–10 лет, и кровь будет забыта, – Коломойский о войне с Россией

      495 Читати новину українською
      Коломойский высказался о войне с Россией
      Коломойский высказался о войне с Россией / 5.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский поддерживает прекращение войны на Донбассе и восстановление отношений между Украиной Россией.

      Об этом олихарг заявил в интервью The New York Times.

      Кстати: Помощник Зеленского Шефир ездил в офис Коломойского: "Схемы" выяснили зачем

      Коломойский считает, что США используют Украину в своих геополитических целях.

      Люди хотят мира, хорошей жизни и прекращения войны. А вы, США, подталкиваете нас быть в войне, и даже не даете нам на это денег,
      – заявил Коломойский.

      Олигарх утверждает, что в 2014 году он уже показал, что "не хочет быть с Россией". По его словам, "возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".

      Напомним. Коломойский называл войну на Донбассе гражданским конфликтом. Он утверждал, что конфликт на Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", при этом он признавал, что там есть российская техника.

      Заметим, что Олигарх Игорь Коломойский уже заявлял, что Соединенные Штаты косвенно поддерживают "конфликт на Донбассе", ведь предоставляют Украине военную технику, среди которой и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

      Коломойский и власть: что надо знать

      • Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".
      • Бизнесмен вернулся в Украину как раз через некоторое время после победы Зеленского во втором туре выборов. До того Коломойский жил за границей два года.
      • Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.
      • Офис Президента возглавляет Андрей Богдан – экс-юрист Коломойского.

      Кстати: Гончарук о влиянии Коломойского: не зависим ни от одного олигарха

      blog_ava
      Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы
      сегодня
      2423
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Операция Объединенных сил Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сегодня , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 313
      Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      сегодня , 11:51 Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      102
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 11:50 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 6487
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сегодня , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1674
      Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      сегодня , 10:41 Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      Ірина Кошанська 1641
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук