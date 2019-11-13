Дайте 5–10 лет, и кровь будет забыта, – Коломойский о войне с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский поддерживает прекращение войны на Донбассе и восстановление отношений между Украиной Россией.

Об этом олихарг заявил в интервью The New York Times.

Кстати: Помощник Зеленского Шефир ездил в офис Коломойского: "Схемы" выяснили зачем

Коломойский считает, что США используют Украину в своих геополитических целях.

Люди хотят мира, хорошей жизни и прекращения войны. А вы, США, подталкиваете нас быть в войне, и даже не даете нам на это денег,

– заявил Коломойский.

Олигарх утверждает, что в 2014 году он уже показал, что "не хочет быть с Россией". По его словам, "возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".

Напомним. Коломойский называл войну на Донбассе гражданским конфликтом. Он утверждал, что конфликт на Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", при этом он признавал, что там есть российская техника.

Заметим, что Олигарх Игорь Коломойский уже заявлял, что Соединенные Штаты косвенно поддерживают "конфликт на Донбассе", ведь предоставляют Украине военную технику, среди которой и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Коломойский и власть: что надо знать

Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".

Бизнесмен вернулся в Украину как раз через некоторое время после победы Зеленского во втором туре выборов. До того Коломойский жил за границей два года.

Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Офис Президента возглавляет Андрей Богдан – экс-юрист Коломойского.

Кстати: Гончарук о влиянии Коломойского: не зависим ни от одного олигарха