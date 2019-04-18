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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": о чем уже договорились штабы кандидатов

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      Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": детали переговоров штабов
      Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": детали переговоров штабов / Коллаж 24 канал

      Члены штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провели консультации в МВД по проведению дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве. Кроме них также в министерстве присутствовали представители самого стадиона, а также МВД, ГСЧС, СБУ, Госслужбы охраны и Общественного.

      Как рассказал руководитель государственного вещателя Зураб Аласания, команду Зеленского представляли Андрей Богдан, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко, а со стороны Порошенко были Виталий Ковальчук, Артур Герасимов и Денис Семенов.

      Читайте также: "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео

      Представители штабов Порошенко (слева) и Зеленского (справа)

      Также руководитель Общественного обнародовал план "Олимпийского" во время дебатов. На схеме, в частности, видно, каким будет распределение двух сцен и двух фан-зон. Правда, этот план пока не утвержден.

      Олімпійський, дебати, Порошенко, Зеленський, вибори, Київ, Аласанія
      Как будет выглядеть "Олимпийский" во время дебатов: схема

      Кроме того, по словам Аласании, будет два телесигнала, телетрансляций, похоже, также будет две, а концертов вообще планируют четыре: по два до и после от каждого из кандидатов.

      О чем еще договорились штабы Порошенко и Зеленского:

      – трибуны делят не вдоль, а поперек;

      – символику партий использовать запрещено;.

      – артистов с песнями запускают по очереди;

      – билеты делят пополам для сторонников каждого из кандидатов и оба штаба распространяют свои пропуска;

      – время начала концертов – 16:00;

      – время начала дебатов – 19:00.

      Какие позиции не согласовали штабы Порошенко и Зеленского:

      – каждому из кандидатов будут ставить по три или по четыре вопроса;

      – кто будет вести дебаты;

      – трансляцию будут обеспечивать с помощью одной передвижной телевизионной станции или двух;

      – одну трансляцию будут отдавать всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

      Переговоры по вышеуказанным пунктам продолжат по телефону Семенов и Тимошенко.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      В то же время Аласания заверил, что оба кандидата точно придут на дебаты на НСК "Олимпийский", а начнется мероприятие 19 апреля между 19:00 и 20:00. Однако, согласно закону, подчеркнул глава Общественного, это скорее будет шоу, а не дебаты.

      "Будет ли участвовать в организации мероприятия Общественное? Нет. Мы продолжаем придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19 апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не решит Центральная избирательная комиссия)", – добавил он.

      19 апреля представители штабов в таком же составе проведут консультации с ЦИК.

      Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион так стадион".

      После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия.

      Дебати, Олімпійський, вибори, кандидати, Порошенко, Зеленський
      10 фактов о теледебатах кандидатов на пост президента

       

       

      дебаты между порошенко и зеленским на "олимпийском": хроника последних событий:
      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      17 апреля
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      Теги: Суспильне Телевидение Зураб Аласания НСК Олимпийский Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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