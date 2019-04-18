Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": о чем уже договорились штабы кандидатов
Члены штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провели консультации в МВД по проведению дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве. Кроме них также в министерстве присутствовали представители самого стадиона, а также МВД, ГСЧС, СБУ, Госслужбы охраны и Общественного.
Как рассказал руководитель государственного вещателя Зураб Аласания, команду Зеленского представляли Андрей Богдан, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко, а со стороны Порошенко были Виталий Ковальчук, Артур Герасимов и Денис Семенов.
Читайте также: "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео
Представители штабов Порошенко (слева) и Зеленского (справа)
Также руководитель Общественного обнародовал план "Олимпийского" во время дебатов. На схеме, в частности, видно, каким будет распределение двух сцен и двух фан-зон. Правда, этот план пока не утвержден.
Как будет выглядеть "Олимпийский" во время дебатов: схема
Кроме того, по словам Аласании, будет два телесигнала, телетрансляций, похоже, также будет две, а концертов вообще планируют четыре: по два до и после от каждого из кандидатов.
О чем еще договорились штабы Порошенко и Зеленского:
– трибуны делят не вдоль, а поперек;
– символику партий использовать запрещено;.
– артистов с песнями запускают по очереди;
– билеты делят пополам для сторонников каждого из кандидатов и оба штаба распространяют свои пропуска;
– время начала концертов – 16:00;
– время начала дебатов – 19:00.
Какие позиции не согласовали штабы Порошенко и Зеленского:
– каждому из кандидатов будут ставить по три или по четыре вопроса;
– кто будет вести дебаты;
– трансляцию будут обеспечивать с помощью одной передвижной телевизионной станции или двух;
– одну трансляцию будут отдавать всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.
Переговоры по вышеуказанным пунктам продолжат по телефону Семенов и Тимошенко.
Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
В то же время Аласания заверил, что оба кандидата точно придут на дебаты на НСК "Олимпийский", а начнется мероприятие 19 апреля между 19:00 и 20:00. Однако, согласно закону, подчеркнул глава Общественного, это скорее будет шоу, а не дебаты.
"Будет ли участвовать в организации мероприятия Общественное? Нет. Мы продолжаем придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19 апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не решит Центральная избирательная комиссия)", – добавил он.
19 апреля представители штабов в таком же составе проведут консультации с ЦИК.
Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.
Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион так стадион".
После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия.
10 фактов о теледебатах кандидатов на пост президента