Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": о чем уже договорились штабы кандидатов

Члены штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провели консультации в МВД по проведению дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве. Кроме них также в министерстве присутствовали представители самого стадиона, а также МВД, ГСЧС, СБУ, Госслужбы охраны и Общественного.

Как рассказал руководитель государственного вещателя Зураб Аласания, команду Зеленского представляли Андрей Богдан, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко, а со стороны Порошенко были Виталий Ковальчук, Артур Герасимов и Денис Семенов.

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Представители штабов Порошенко (слева) и Зеленского (справа)

Также руководитель Общественного обнародовал план "Олимпийского" во время дебатов. На схеме, в частности, видно, каким будет распределение двух сцен и двух фан-зон. Правда, этот план пока не утвержден.



Как будет выглядеть "Олимпийский" во время дебатов: схема

Кроме того, по словам Аласании, будет два телесигнала, телетрансляций, похоже, также будет две, а концертов вообще планируют четыре: по два до и после от каждого из кандидатов.

О чем еще договорились штабы Порошенко и Зеленского:

– трибуны делят не вдоль, а поперек;

– символику партий использовать запрещено;.

– артистов с песнями запускают по очереди;

– билеты делят пополам для сторонников каждого из кандидатов и оба штаба распространяют свои пропуска;

– время начала концертов – 16:00;



– время начала дебатов – 19:00.

Какие позиции не согласовали штабы Порошенко и Зеленского:

– каждому из кандидатов будут ставить по три или по четыре вопроса;

– кто будет вести дебаты;

– трансляцию будут обеспечивать с помощью одной передвижной телевизионной станции или двух;

– одну трансляцию будут отдавать всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Переговоры по вышеуказанным пунктам продолжат по телефону Семенов и Тимошенко.

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В то же время Аласания заверил, что оба кандидата точно придут на дебаты на НСК "Олимпийский", а начнется мероприятие 19 апреля между 19:00 и 20:00. Однако, согласно закону, подчеркнул глава Общественного, это скорее будет шоу, а не дебаты.

"Будет ли участвовать в организации мероприятия Общественное? Нет. Мы продолжаем придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19 апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не решит Центральная избирательная комиссия)", – добавил он.

19 апреля представители штабов в таком же составе проведут консультации с ЦИК.

Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия.



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