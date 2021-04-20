Попытка изнасилования в поезде Анастасии Луговой: дело могут закрыть из-за смерти нападавшего
Суд перенес заседание, на котором должен был рассматривать дело о нападении на Анастасию Луговую в поезде Укрзализныци. Причиной этого является смерть нападавшего, который пытался изнасиловать женщину.
Источник:"Радио Свобода"
Эту информацию подтвердили в Соломенском районном суде Киева. Сейчас судебное заседание перенесли на 19 мая.
Важно В СИЗО умер мужчина, который пытался в поезде изнасиловать Анастасию Луговую
В пресс-службе суда рассказали, что уголовное производство могут закрыть из-за смерти обвиняемого. Это может произойти, если не будет возражений.
Если будут какие-то возражения, то уже по факту, по ситуации будут рассматриваться,
– рассказали в пресс-службе суда.
Отметим, что сама потерпевшая Анастасия Луговая подчеркнула, что "это еще не конец дела". По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.
"Мы и дальше будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", – подчеркнула Анастасия.
Нападение на Анастасию Луговую: главное
- Ужасное событие произошло в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка с ребенком, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.
- Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.
- С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.
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