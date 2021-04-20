Суд перенес заседание, на котором должен был рассматривать дело о нападении на Анастасию Луговую в поезде Укрзализныци. Причиной этого является смерть нападавшего, который пытался изнасиловать женщину.

Эту информацию подтвердили в Соломенском районном суде Киева. Сейчас судебное заседание перенесли на 19 мая.

Важно В СИЗО умер мужчина, который пытался в поезде изнасиловать Анастасию Луговую

В пресс-службе суда рассказали, что уголовное производство могут закрыть из-за смерти обвиняемого. Это может произойти, если не будет возражений.

Если будут какие-то возражения, то уже по факту, по ситуации будут рассматриваться,

– рассказали в пресс-службе суда.

Отметим, что сама потерпевшая Анастасия Луговая подчеркнула, что "это еще не конец дела". По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.

"Мы и дальше будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", – подчеркнула Анастасия.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП подтвердила факт смерти насильника. Она подчеркнула, что смерть наступила в результате болезни.

Нападение на Анастасию Луговую: главное