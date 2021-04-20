Суд переніс засідання, на якому мав розглядати справу про напад на Анастасію Лугову у потязі Укрзалізниці. Причиною цього є смерть нападника, який намагався зґвалтувати жінку.

Цю інформацію підтвердили у Солом'янському районному суді Києва. Наразі судове засідання перенесли на 19 травня.

Важливо У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

У пресслужбі суду розповіли, що кримінальне провадження можуть закрити через смерть обвинуваченого. Це може статися, якщо не буде заперечень.

Якщо будуть якісь заперечення, то вже по факту, по ситуації розглядатимуться,

– розповіли у пресслужбі суду.

Зауважимо, що сама потерпіла Анастасія Лугова наголосила, що "це ще не кінець справи". За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

"Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – підкреслила Анастасія.

Зверніть увагу! Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП підтвердила факт смерті ґвалтівника. Вона наголосила, що смерть наступила внаслідок хвороби.

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