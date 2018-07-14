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Денисова просит советника Путина сообщить о состоянии здоровья политзаключенных

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Людмила Денисова
Людмила Денисова / фото из соцсетей

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову, чтобы тот сообщил ей о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

Пленника Кремля Павла Гриба жестоко избили другие заключенные, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

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По ее словам, произошло это во время этапирования. Известно также, что Павел страдает от сильной головной боли, но лекарств никаких ему не предоставляют. А из-за хронической болезни парень нуждается в ежедневном приеме лекарств. Но получает ли он их – пока неизвестно. В России же уверяют, что 20-летний пленник не имеет проблем со здоровьем.

В письме Людмила Денисова просит советника Путина сообщить о состоянии здоровья Павла Гриба и других политзаключенных, а именно Станислава Клиха, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Ведь, по ее информации, их самочувствие стремительно ухудшается.

 

Теги: Новости Украины голодовка Новости России Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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