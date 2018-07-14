Денісова просить радника Путіна повідомити про стан здоров'я політв'язнів

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Росії Михайла Федотова, аби той повідомив їй про стан здоров'я українських політв'язнів.

Бранця Кремля Павла Гриба жорстоко побили інші ув'язнені, про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у своєму Facebook.

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За її словами, сталося це під час етапування. Відомо також, що Павло страждає від сильного головного болю, але ліків ніяких йому не надають. А через хронічну хворобу хлопець потребує щоденного приймання ліків. Та чи отримує він їх – наразі невідомо. У Росії ж запевняють, що 20-річний бранець не має проблем зі здоров'ям.

У листі Людмила Денісова просить радника Путіна повідомити про стан здоров'я Павла Гриба та інших політв'язнів, а саме Станіслава Клиха, Володимира Балуха та Еміра-Усєїна Куку. Адже, за її інформацією, їхнє самопочуття стрімко погіршується.