Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів

Левову частину своєї роботи в парламенті я приділяю роботі правоохоронних органів. Скажіть, чи ви знаєте або може чули, що цими днями, поки більшість з вас у відпустці, в країні народжується новий надпотужний правоохоронний орган?

Впевнений, у вас багато справ і почувши про якийсь новий орган, у вас, напевно, виникне бажання переключитись на щось більш цікаве і захоплююче. Але зупиніться на декілька хвилин. Обіцяю, буде цікаво.

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Новий орган, про який йде мова, називатиметься Державним бюро розслідувань. Його створення було заплановано ще двадцять років назад, у 1997 році.

Річ у тому, що довгий час в нашій країні за старою радянською традицією слідств, тобто слідчі і ті, хто має контролювати виконання законів під час розслідування, тобто, прокурори, працювали пліч-о-пліч, в одному органі та дуже часто навіть в одному кабінеті.

Цей тандем прокурорів та слідчих тепер залишається однією з головних причин беззаконня, порушення прав потерпілих, корупції та банальної купівлі-продажу кримінальних проваджень. Найкращі світові практики, і просто здоровий глузд підказують, що цей тандем не є природнім, бо не можуть одні й ті самі люди, які розслідують злочини і контролюють процес розслідування, знаходитись в одному й тому самому органі.

Так виникла ідея створення Державного бюро розслідувань, яке почне працювати вже у вересні цього року. Що саме розслідуватиме Державне бюро розслідувань? Я зупинюсь на цьому, щоб ви оцінили весь масштаб його повноважень.

Отже, відповідно до закону, в сферу діяльності ДБР входять розслідування злочинів, які вчиняються високопосадовцями, чиї посади віднесено до категорії "А".

А саме – народними депутатами, міністрами та їхніми заступниками, Генеральним прокурором та його заступниками, директором Антикорупційного бюро, Головою Національного банку, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, суддями, податківцями, митниками та поліцейськими, в тому числі, випадки катувань, примушування до надання неправдивих свідчень, корупційні та військові злочини, тощо.



Верховна Рада України

Чим не може займатися Державне бюро розслідувань – це розслідування корупційних злочинів, які розслідує НАБУ. Але якщо такі корупційні злочини вчинятимуться самими співробітниками антикорупційного бюро або антикорупційної прокуратури, ці справи також має розслідувати Державне бюро розслідувань.

Окремо важливо відзначити, що за законом саме ДБР повинно розслідувати справи Майдану і діяльність колишніх президентів, в тому числі діючого голови держави Петра Порошенка після його відставки з поста президента.

Фактично, Державне бюро розслідувань стане найпотужнішим слідчим органом із штатом майже у півтори тисячі співробітників, який остаточно візьме на себе практично всі функції досудового слідства, а також виявлення, припинення і розкриття злочинів у Генеральної прокуратури.

Таким чином, нове правоохоронне відомство може стати як монстром, який саджатиме високопосадовців на гачок, так і органом, який матиме надпотужний інструмент розслідування злочинів у владних коридорах.

Хто ж очолив Державне бюро розслідувань?

Керівництво ДБР обиралось спеціальною конкурсною комісією.І ви не повірите, але так чомусь вийшло, що до роботи в цій комісії не було допущено жодного представника громадськості. Голову та заступників Бюро обирали дев’ятеро людей, серед яких – по три представника від президента, від уряду та від парламенту.

Вдумайтесь в цей абсурд – керівництво органу, який має розслідувати злочини високопосадовців, обирали ті самі високопосадовці та їх представники, які завтра можуть опинитись клієнтами Бюро розслідувань.

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Як наслідок, конкурс перетворився у майданчик політичних домовленостей і поділу посад між двома політичними силами – "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту".

І ви, мабуть, не здивуєтесь, але конкурс виграли працівники органів прокуратури. Очолив Бюро колишній прокурор наближений до "Народного фронту" – Роман Труба. За його двома заступниками стали люди з орбіти "БПП"– колишня співробітниця департаменту Генпрокуроратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – Ольга Варченко та ще один співробітник прокуратури Олександр Буряк.



Роман Труба

А цими днями та сама комісія у складі народних депутатів, представників президента та Уряду відібрали ще 27 людей, які мають очолити ключові посади у Державному бюро росзлідувань. В тому числі, керівників територільних органів Бюро, слідчих та опреативних підрозділів і департаменту внутрішнього контролю.

Серед тих, хто претендує на ці посади, опинились люди, чия біографія та минуле вказують на те, що новий парвоохоронний орган може перетворитися у відстійник старих дискредитованих кадрів.

Проаналізувавши список кандидатів громадські організації дійшли висновку, що більшість з них, майже 55% – це люди, які або не можуть підтвердити походження своїх статків та майна своїх родичів, або були причетні до порушення прав людини.

Наприклад, людина, її дружина та батьки все своє життя працювали на державній службі і раптом купують маєток, декілька коштовних автомобілів. Звісно, бути заможнім не гріх. Але звідки ці статки на державній службі? Лотерея? Заповіт далекого родича?

Ні, це злочинний прибуток від тисяч громадян з поламаним життям, знищенним бізнесом і порушеними правами. Допустити таких людей у органи досудового розслідування означає стати співучасником не лише минулих,але й майбутніх злочинів системи.

Я вже написав офіційного листа, але користуючись нагодою ще й публічно звертаюсь до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з вимогою не призначати цих людей на керівні посади у ДБР.

Романе Михайловичу, у вас є таке право, і можливість зупинити узурпацію влади у вашому відомстві тими, хто призвів до знущання над сотнями родин, які всі ці роки вимушені були миритися з несправедливістю правоохоронної машини.

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На наших очах зароджується новий надпотужний орган, і якщо зараз ми втратимо контроль над його створенням, наступні роки нам доведеться героїчно боротися з наслідками роботи ще одного правоохоронного монстра. Пильнуйте за цим процесом, залишитись осторонь не вийде.