В каком состоянии дети

Парень и девушка 15 лет были доставлены сначала в Бердянск, а оттуда машиной скорой в сопровождении конвоя в Запорожье. Об этом сообщил Александр Старух глава Запорожской ОГА.

Внимание В результате обстрела ХТЗ погибли мужчина и 9-летний ребенок

По его данным, у парня минно-осколочное тяжелое поражение нижней конечности. У девушки – проникающее поражение головы, осколочное поражение правой голени и стопы.

В то же время, директор областной детской больницы Юрий Борзенко сказал, что прогноз для обоих детей положительный.

Врачи борются за жизнь детей

В областной детской больнице находятся еще 4 ребенка. Среди них девушка 12 лет с пулевым ранением шеи, врачи борются за ее жизнь – состояние очень тяжелое.

В реанимации новорожденных находится 6 новорожденных, двоим детям производится искусственная вентиляция легких.

К слову, за 19 марта гумкоридорами удалось вывезти 6 623 человека.

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