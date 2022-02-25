Первый – распределительный (по легким ранениям), второй – по всем, кроме головы и груди.

Обратите внимание Российские кафиры запустили ракеты по Киеву

Если, не дай Бог, госпитали будут работать по полной, то дополнительно понадобятся врачи и медсестры хирургического профиля.

Если таковые есть и вы еще не задействованы, пожалуйста, напишите мне в личные. Утром отвечу,

– отметил Шабунин.

ФЕЙСБУК ВИТАЛИЯ ШАБУНИНА – ССЫЛКА ЗДЕСЬ.

Вечером 25 февраля около 20:58 киевлянам известили об угрозе с воздуха. Войска России выпустили ракеты по Киеву.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что следующая ночь будет тяжелой для Киева. Враг пытается прорваться в город.