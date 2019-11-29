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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Владимир Фесенко

      Довольны ли украинцы работой новой власти: сравниваем данные трех последних опросов

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      Главные рейтинговые риски для команды Зеленского? / 24 канал

      Партийно-политические симпатии украинцев почти не меняются (по данным Соцгруппы "Рейтинг", и, косвенно, по данным "Деминициатив").

      Ели сравнивать данные трех последних опросов (Фонд "Дем.инициативы" вместе с КМИС, телефонник КМИС, соцгруппа "Рейтинг"), то картина возникает очень парадоксальная. Все опросы показывают постепенное нарастание критичных настроений в обществе, в том числе по отношению к новой власти. Так у нас было всегда, особенно в период окончания "медового месяца" новой власти (первые 3-5 месяцев). Это абсолютно закономерная ситуация. А вот степень критичности различается, даже по данным одного и того же центра (телефонник КМИС дает более критичную картину, а опрос КМИС вместе с "Деминициативами" – менее критичную). При этом партийно-политические симпатии украинцев почти не меняются (по данным Соцгруппы "Рейтинг", и, косвенно, по данным "Деминициатив").

      К теме: Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов

      Объяснять эту ситуацию можно по-разному. Наиболее традиционное объяснение: как спрашивают, так и отвечают. Постановка вопросов, их последовательность и т.п. могут достаточно сильно влиять на ответы респондентов. Существенен способ опроса. Я, может быть, консерватор, но более критично отношусь к телефонным опросам. Второе возможное объяснение – усиливается традиционная социально-политическая амбивалентность (противоречивость установок и позиций) украинцев. К примеру, конкретный человек может критично относиться к приватизации земли, но при этом поддерживать президента Зеленского и его партию. Для Украины это достаточно типичная ситуация.

      Что подтверждают все опросы?

      Большинство украинцев поддерживают миротворческие действия президента Зеленского, более позитивно воспринимают его политические действия и решения, и более критично – действия в сфере социально-экономической политики. Именно со вторым обстоятельством будут связаны главные рейтинговые риски для команды Зеленского в предстоящий зимний период и второе полугодие его президентства.

      Важно! Как украинцы относятся к переговорам Зеленского с Путиным – опрос

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      Автор: Владимир Фесенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации рейтинги
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