Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, отметив, что главной идеей Путина было полностью "заморозить Европу". Однако российскому диктатору это не удалось, а от его решений пострадала только самая страна-агрессор.

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Как Европе удалось обойти шантаж Путина

Во время отопительного сезона в 2021 – 2022 годах Западу было тяжело. Пришлось по очень высокой цене перекупать сжиженный газ в Азии, буквально переманивать его с этого рынка. Тогда Европа вынуждена была экономить, выросли цены на газ, электроэнергию.

Кроме того, европейцам пришлось принимать дополнительные меры, чтобы наладить импорт газа, маршруты его поставок, построить связи со странами, через границы которых теперь проходит сырье. Еще в первый год полномасштабной войны все это сделали, поэтому сейчас Европа точно не замерзнет, потому что имеет достаточно газа и множество других вариантов, чтобы получать его на международном рынке.

В этом отношении Путин полностью проиграл. Более того, он лишил Россию миллиардов евро доходов от реализации газа на европейском рынке. Если раньше "Газпром" экспортировал туда 155 – 180 миллиардов кубов в год, то в 2024-м рассчитывает продать не более 23 миллиардов,

– заметил эксперт по нефти и газу.

Расчет Путина не оправдался, когда он приказал свернуть деятельность в Европе. Этим решением он только наказал "Газпром" и весь российский бюджет. Если Китай все-таки согласится на строительство еще одного газопровода, то все равно его мощность предполагает только 50 миллиардов кубометров. Это трудно сравнить с цифрами 155 миллиардов, которые были в Европе.

Даже если чудом появится китайский маршрут, он все равно не компенсирует потери в Европе. К тому же чтобы построить инфраструктуру в сторону Китая понадобится от 12 до 15 лет. В течение этого времени еще не будет никаких поставок, о которых всегда говорит Путин,

– подчеркнул Михаил Крутыхин.

Как работает российский "Газпром" в период войны