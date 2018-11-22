"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
Кіно, зняте для фанатів Поттеріади, є у чому звинуватити, але й пропустити його неможливо.
Другий фільм про фантастичних звірів набирає похмурих відтінків, натякаючи, що попереду велика битва і, скоріш за все, тривала війна. Фільм про злочини Грінденвальда готує до бійні в наступних частинах (яких, до слова, планують ще три) і докладає ще декілька пазлів до величезної картини всесвіту Роулінг. Шкода, пазли не завжди добре сідають на місце.
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"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"
Як там щодо злочинів? Хочеться вірити, що вони в майбутньому, бо наразі їх не дуже видно. Кіно показує нам надто багато сюжетних ліній водночас і у цій м'ясорубці Грінденвальд з його гріхами займає зовсім не перший план. Найбільший злочин других "Фантастичних звірів" – розфокус і відсутність цільної послідовної історії. Джоан Роулінг, без сумніву, вміє писати романи. Але зі сценарієм виходить не так грандіозно. Принаймні, поки що.
Режисує фільми незмінний Девід Йейтс, і це добре. Ґрунтовна різниця між Поттеріадою і "Фантачтичними звірами" у тому, що останні знімають "без прикриття". Тобто, книг немає, а Роулінг приступає одразу до сценарію. Авторка хоче помістити у фільм стільки ж деталей, скільки містять її книжки. Вона насичує сценарій відсилками до книг про Гаррі Поттера, і якщо в кінотеатрі це спричиняє невелику розгубленість, то в форматі роману цю історію прочитати дуже хочеться. Роулінг пірнає в глибини своєї історії, щоб зобразити події минулого і показати як вони вплинули на всесвітньо відому історію Хлопчика, Який Вижив. Єдина думка, що лунає в голові: "Шкода, що вона не написала книгу". Ті, хто встиг полюбити Поттера, і книгу би купили, і в кінотеатр на її екранізацію би пішли. Ну чим не Win-Win? Але, очевидно, Роулінг дме в спину вітер дедлайнів, та настільки, що авторка готова, наприклад, помістити професорку Макгонагал в події під час яких та явно не могла бути присутньою.
"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"
Сам Грінденвальд в особі Джонні Деппа наштовхнувся на несприйняття серед зарубіжних критиків. Все ж, його Marylin Manson стиль з різнокольоровими очима виглядає круто і зовсім не нагадує ні Джека Горобця, ні Волдеморта. На щастя, злодії Роулінг не однакові і ризик, пов'язаний з відчуттям дежавю, можна викреслювати. Грінденвальд наразі "штовхає" промови у стилі нацистів магії, але виглядає це достатньо переконливо, щоб повірити, що наступні три частини будуть про складні часи. Цей поганець вміє створити проблеми. Джуд Лоу у ролі молодого Дамблдора виглядає чудово — виявляєтсья, ще тоді Альбус був чоловіком, який знає більше за інших, планує багато кроків наперед і, що основне, має той же вогник в очах. Окрім такого любого глядачам Едді Редмейна і компанії, знайомої нам з першої частини, додалось ще декілька хороших персонажів. Зірковому складу "Злочинів Грінденвальда" дорікати немає за що. Шкода лише, що жодна з їхніх ліній не розкривається так, як потенційно могла б.
"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"
Рейтинг "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" на IMDb — 7,1. Вікові обмеження — 12 років.
"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда": дивіться трейлер фільму
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