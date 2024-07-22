Экс-нардеп очень хорошо владела словом, умела так формулировать мысли, чтобы их услышали и поняли. Об этом 24 Каналу рассказал журналист и политический обозреватель из Франции Андрей Шкиль, добавив, что часто именно этим Ирина Фарион и провоцировала различные дискуссии.

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Почему Фарион высказывалась так резко

Можно услышать разные оценки того, о чем говорила Фарион. Но часто такие оценки касались именно ее личности, а не того, что она имела в виду.

Фарион осознавала, что привлекает к себе внимание и хотела внимания, но только к тому, что говорила. Ей это удавалось. Иногда путем неодобрительных оценок самой себя.

Она понимала, что так будет, ведь правду говорят: "Тот, кто боится воды – не идет плавать". Фарион не боялась плавать и была готова к любым словесным дискуссиям,

– отметил Андрей Шкиль.

Очень часто слова, фразы, которые она использовала, чтобы донести правильные вещи, вызывали неприятие, к тому же у значительной части украинцев. Но было абсолютно понятно, какая цель того, что она делает. Сама идея была правильной.

Она не хотела заработать славу, индивидуальные дивиденды, а делала так, потому что считала, что только таким образом лучше реализует идею, которую исповедовала,

– подчеркнул Андрей Шкиль.

Он добавил, что Ирина Фарион работала для популяризации украинского языка, поощрения его изучения. Для этого использовала на мягкие методы, а достаточно жесткие. Именно это многим могло не нравиться, оскорблять. Но цель всей ее жизни точно не заключалась в удовлетворении личных желаний.

"Она хотела быть лидером и была им, осталась человеком, который отстаивал свои взгляды до конца", – подчеркнул журналист.

Ранее свидетели сообщили, что вблизи дома Ирины Фарион несколько недель караулил неизвестный молодой человек. Именно его подозревают в совершении преступления.