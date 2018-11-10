Femen устроили в Париже "голый" протест против приезда "военных преступников": фото

В субботу, 10 ноября, активистки международного движения Femen провели у Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников". Такими активистки считают ряд лидеров государств, которые прибывают в Париж на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице Femen.

24 канал сообщал, что на торжества в Париже прибудет президент Украины Петр Порошенко. Его пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Во время акции ее обнаженные участницы держали в руках плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах женщин были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".

Участница акции Тара Лакруа заявила, что Femen выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране: "Они пришли, чтобы отпраздновать мир в то время, как выступают за войну". При этом активистка не уточнила, кого именно имела в виду.

На Facebook-странице Femen под сообщением об акции указаны хэштеги с фамилиями президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Акция Femen завершилась тем, что всех трех активисток задержали полицейские.

Femen voert actie tegen "oorlogsmisdadigers” in Parijs: “Ze komen vrede vieren terwijl ze oorlog prediken” https://t.co/vkAkJs9CaK pic.twitter.com/LtOMbsOCgX — HLN.BE (@HLN_BE) 10 ноября 2018 г.

Что такое Femen?

Украинское и международное общественное движение (незарегистрированная общественная организация), действующее в Украине и Европе. Организация известна своими скандальными, эпатажными, вандалистскими акциями протеста против дискриминации женщин, коррупции и т. д., во время которых активистки движения обнажают грудь.