Femen влаштували у Парижі "голий" протест проти приїзду "воєнних злочинців": фото

У суботу, 10 листопада, активістки міжнародного руху Femen провели біля Тріумфальної арки в Парижі акцію проти приїзду до Франції "воєнних злочинців". Такими активістки вважають низку лідерів держав, які прибувають до Парижа на урочистості на честь сторіччя закінчення Першої світової війни.

Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці Femen.

24 канал повідомляв, що на урочистості у Парижі прибуде у Президент України Петро Порошенка. Його запросив президент Франції Еммануель Макрон.

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Під час акції її оголені учасниці тримали у руках плакати з написами "Ласкаво просимо, воєнні злочинці" і "Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила". На тілах жінок були написи "фальшиві миротворці" і "реальні диктатори".

Учасниця акції Тара Лакруа заявила, що Femen виступають проти приїзду голів держав, які не поважають права людини у своїй країні: "Вони прийшли, щоб відсвяткувати мир у той час, як виступають за війну". При цьому активістка не уточнила, кого саме мала на увазі.

На Facebook-сторінці Femen під повідомленням про акцію вказані хештеги з прізвищами президента Росії Володимира Путіна, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президента США Дональда Трампа і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Акція Femen завершилась тим, що всіх трьох активісток затримали поліцейські.

Femen voert actie tegen "oorlogsmisdadigers” in Parijs: “Ze komen vrede vieren terwijl ze oorlog prediken” https://t.co/vkAkJs9CaK pic.twitter.com/LtOMbsOCgX — HLN.BE (@HLN_BE) 10 ноября 2018 г.

Що таке Femen? Український та міжнародний громадський рух (незареєстрована громадська організація), що діє в Україні та Європі. Організація відома своїми скандальними, епатажними, вандалістськими акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо, під час яких активістки руху оголюють груди.