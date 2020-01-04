13:02
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, 3 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Блоги Мировые Медиа
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine

      390
      Гіперзвукова ракета "Авангард" / Associated Press

      Росія заявила, що її гіперзвукова ракета "Авангард" готова до використання.

      "Наскільки ця зброя небезпечна для Заходу? – замислюється журналіст німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Лоренц Хемікер. – Слова Сергія Шойгу прозвучали як завчасний подарунок президенту на річницю: через майже 20 років після того, як Володимир Путін прийшов до влади в Кремлі, російський міністр оборони оголосив про нечувану світову прем'єру. Стратегічні ракетні війська в Оренбурзькій області почали, каже Шойгу, експлуатацію системи "Авангард" – гіперзвукової зброї, встановленої на міжконтинентальній ракеті: несамовито швидкої, неймовірно маневреної та абсолютно невразливої".

      Читайте також: Макрон зателефонував Путіну: президенти порушили й питання України

      Путін анонсував "Авангард" ще рік тому. Тоді багато хто із західних військових та експертів забили на сполох, попереджаючи про небезпеку нової зброї, якій Заходу нічого протиставити. Втім про справжню ефективність цієї бойової системи навряд чи можна щось сказати: інформації про неї дуже мало, а її джерелом майже завжди є російська сторона. На випробуваннях минулого року було видно тільки ракету-носія, а не саму бойову систему, зазначає видання.

      "Якою б неприємною була для Заходу технологічна перевага росіян у гіперзвуковій зброї, розмови про її стратегічні цінності, очевидно, перебільшені, – пише Хемікер. – Як Америка, так і Росія мають більш ніж 1,6 тисяч розміщених і тисячі захоронених або знятих із озброєння ядерних боєголовок. Завдяки їм, а також ракетам, які їх несуть, підводним човнам і бомбардувальникам обидві держави, як і раніше, здатні кілька разів знищити світ. І цю ситуацію не змінює ні американська протиракетна оборона, ні нечисленні російські системи "Авангард".

      Тому, на думку мюнхенського експерта з ракетної зброї Маркуса Шиллера, система має передусім психологічний ефект.

      Росіяни вправно грають з нашими страхами,
      – сказал він у розмові з журналістом Frankfurter Allgemeine Zeitung.

      Чи насправді функціонує "Авангард", абсолютно не важливо, каже Шиллер.

      "Путін виступає в ролі великого творця", – вважає він. Це стосується й іншої російської гіперзвукової зброї, яка перебуває на стадії розробки. Експерт занепокоєний здивуванням, яке часто лунає з боку Заходу. "Врешті решт, росіяни інтенсивно працюють над такою зброєю вже з початку минулого десятиліття, коли американський уряд оприлюднив свої плани про створення системы ПРО", – пише видання.

      "Психологічний тиск, який гіперзвукова зброя на кшталт "Авангарду" може вчинити в критичній ситуації на осіб, відповідальних за прийняття рішень, непокоїть і заступника директора Дослідницького Німецького товариства зовнішньої політики Крістіана Меллінга. Під час холодної війни при наближенні міжконтинентальної ракети у президентів та їхніх військових штабів ще було кілька хвилин для прийняття рішення у відповідь, каже Меллінг. Ситуація із гіперзвуковою зброєю має інший вигляд. Адже теоретично кожна запущена ракета може бути оснащена гіперзвуковою зброєю. "Зростає тиск напряму запустити ракету – як запобіжний захід, навіть якщо не до кінця зрозуміло, на кого вона спрямована", – каже Меллінг.

      Довгострокової переваги, про яку говорить Путін, гіперзвукова зброя Росії не забезпечить. "У кращому випадку вона може сприяти початку нових переговорів про контроль над озброєнням, в яких, утім, доведеться взяти участь й іншим державам, таким як Китай і Франція. Вони також працюють над гіперзвуковою зброєю. Альтернативою може стати й нова гонка озброєнь між Москвою, Вашингтоном – і, ймовірно, Пекіном", – підсумовує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

      До теми! Путін обговорив з Меркель великий обмін полоненими між Україною та бойовиками

      15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
      сегодня
      68803
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости России Китай Владимир Путин Оружие Публикации Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 390
      сегодня , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 2049
      сегодня , 07:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 132
      сегодня , 01:34 Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт
      Віталій Дейнега 537
      3 января , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 2869
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук