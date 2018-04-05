Где планируют отметить Пасху украинские политики

В этом году, как и в предыдущие, многие депутаты в своих декларациях указали, что имеют старинные церковные иконы. А вот отдельных церквей, как в прошлом году, не отметили.

Борислав Береза – еврей, однако его жена – христианка.

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"У нас еще сейчас идет Песах. Еще же и слишком, пейсах до пятницы. Мы празднуем как христианские, так и иудейские праздники. Это никому не мешает", – прокомментировал Борислав Береза.

Юлия Владимировна отметила, что она прихожанка Украинской православной церкви Киевского патриархата. Политик добавила, что на Пасху в церковь идти собирается.

К слову, окрепнуть духовно, объединить вокруг сбора и украшения Пасхальной корзины целую семью, попробовать освященные яства, вспомнить тех, кто уже не с нами. Такой является подготовка и само празднование одного из самых больших христианских праздников – Пасхи.

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