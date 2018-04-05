21:40
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Где планируют отметить Пасху украинские политики

60 Читати новину українською

В этом году, как и в предыдущие, многие депутаты в своих декларациях указали, что имеют старинные церковные иконы. А вот отдельных церквей, как в прошлом году, не отметили.

Борислав Береза – еврей, однако его жена – христианка.

Читайте также: В Киеве официально открыли Всеукраинский пасхальный фестиваль

"У нас еще сейчас идет Песах. Еще же и слишком, пейсах до пятницы. Мы празднуем как христианские, так и иудейские праздники. Это никому не мешает", – прокомментировал Борислав Береза.

Юлия Владимировна отметила, что она прихожанка Украинской православной церкви Киевского патриархата. Политик добавила, что на Пасху в церковь идти собирается.

К слову, окрепнуть духовно, объединить вокруг сбора и украшения Пасхальной корзины целую семью, попробовать освященные яства, вспомнить тех, кто уже не с нами. Такой является подготовка и само празднование одного из самых больших христианских праздников – Пасхи.

Об этом и больше – смотрите в сюжете.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Новости политики религия Новости Киева Борислав Береза Пасхальные праздники
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
СПЕЦПРОЕКТ
сегодня, 15:38 Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
Олексій Годзенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук