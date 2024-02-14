Стоит отметить, что это уже второе нападение на украинских подростков в Германии за последние два дня. Ранее неизвестный убил 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

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В Германии снова напали на украинского подростка

По предварительным данным, украинский юноша подвергся нападению 10 февраля, когда находился в турецком ресторане. Между украинцем и неизвестным мужчиной произошла ссора.

Немецкая полиция установила, что нападающий употреблял ксенофобские выражения перед тем, как ударить 15-летнего подростка по голове неустановленным предметом. Нападающий быстро скрылся с места происшествия, избежав немедленного задержания.

Сейчас личность злоумышленника остается неизвестной. Тем не менее правоохранительные органы объявили его в розыск и активно ищут информацию о нападавшем среди населения. Свидетельства очевидцев указывают на то, что нападающий потенциально может иметь польское происхождение.

Неизвестные убили украинца Владимира Ермакова в Германии