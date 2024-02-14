Стоит отметить, что это уже второе нападение на украинских подростков в Германии за последние два дня. Ранее неизвестный убил 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.
К теме В Германии из-за национальности убили 17-летнего украинского баскетболиста
В Германии снова напали на украинского подростка
По предварительным данным, украинский юноша подвергся нападению 10 февраля, когда находился в турецком ресторане. Между украинцем и неизвестным мужчиной произошла ссора.
Немецкая полиция установила, что нападающий употреблял ксенофобские выражения перед тем, как ударить 15-летнего подростка по голове неустановленным предметом. Нападающий быстро скрылся с места происшествия, избежав немедленного задержания.
Сейчас личность злоумышленника остается неизвестной. Тем не менее правоохранительные органы объявили его в розыск и активно ищут информацию о нападавшем среди населения. Свидетельства очевидцев указывают на то, что нападающий потенциально может иметь польское происхождение.
Неизвестные убили украинца Владимира Ермакова в Германии
- В Германии на двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко – напали неизвестные, вооруженные ножами. От нанесенных травм Ермаков, к несчастью, скончался.
- В Федерации баскетбола города Киева отметили, что причиной нападения на украинских подростков стала их национальность. Трагический инцидент произошел в немецком Дюссельдорфе.
- Впоследствии стало известно, что на ребят на улице напали восемь неизвестных лиц арабской внешности. Поэтому силы были явно неравными.
- Состояние его друга Козаченко остается тяжелым. Сейчас парень находится в реанимации больницы города Эссен.
- В немецких СМИ также сообщали, что двое подозреваемых в нападении были задержаны. Это оказались подростки, которым 14 и 15 лет. Одного из них уже отпустили из полиции, поскольку не нашли доказательств причастности к преступлению.
- Местная полиция уже открыла дело, на месте преступления были свидетели. В дело также вмешалось и Министерство иностранных дел Украины, которое взяло расследование инцидента на особый контроль.
- Стоит отметить, что Ермакову на момент смерти было 17 лет. Парень с самого детства играл в баскетбол и выступал в Украине за команды "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12".