Варто зазначити, що це вже другий напад на українських підлітків у Німеччині за останні два дні. Раніше невідомий вбив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

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У Німеччині знову напали на українського підлітка

За попередніми даними, український юнак зазнав нападу 10 лютого, коли перебував у турецькому ресторані. Між українцем та невідомим чоловіком сталася сварка.

Німецька поліція встановила, що нападник висловлював ксенофобські вирази перед тим, як вдарити 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом. Нападник швидко втік із місця події, уникнувши негайного затримання.

Наразі особа зловмисника залишається невідомою. Проте правоохоронні органи оголосили його в розшук і активно шукають інформацію про нападника серед населення. Свідчення очевидців вказують на те, що нападник потенційно може мати польське походження.

Невідомі вбили українця Володимира Єрмакова в Німеччині