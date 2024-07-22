Вечером 19 июля экс-депутат Верховной рады от "Свободы" была смертельно ранена в голову возле собственного дома. По словам свидетелей, в общественного деятеля стрелял молодой человек лет 20. Соседи рассказывали, что тот несколько недель следил за Фарион.

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Награда тому, кто поможет поймать убийцу

Представительница американской ячейки партии ВО "Свобода" Наталья Ющук сообщила, что объединение объявило вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать убийцу Ирины Фарион.

Отметим, что ранее полиция обнародовала фото предполагаемого убийцы и видео с ним. Также были названы особые прикменты потенциального злоумышленника.

Обратите внимание! ВО "Свобода" отмечает, что информацию о подозреваемом в убийстве можно прислать на электронную почту: chicagosvoboda@icloud.com. Анонимность гарантирована.

Напомним, что 22 июля Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище.