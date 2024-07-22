Увечері 19 липня ексдепутатка Верховної ради від "Свободи" була смертельно поранена в голову біля власного будинку. За словами свідків, у громадську діячку стріляв молодик років 20. Сусіди розповідали, що той кілька тижнів стежив за Фаріон.

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Нагорода тому, хто допоможе спіймати вбивцю

Представниця американського осередку партії ВО "Свобода" Наталія Ющук повідомила, що об'єднання оголосило винагороду у розмірі 10 тисяч долаоів за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірини Фаріон.

Зазначимо, що раніше поліція оприлюднила фото ймовірного вбивці та відео з ним. Також були названі особливі прикменти потенційного зловмисника.

Зверніть увагу! ВО "Свобода" зазначає, що інформацію про підозрюваного у вбивстві можна надіслати на електронну пошту: chicagosvoboda@icloud.com. Анонімність гарантована.

Нагадаємо, що 22 липня Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі.